SWR Rundfunkrat eröffnet Dreistufentest-Verfahren

per Mail teilen

Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks leitet für die Änderungskonzepte der SWR-Telemedien, von ARD.de und planet-schule.de jeweils das nach dem Medienstaatsvertrag vorgesehene Genehmigungsverfahren („Dreistufentest“) ein.

Die vom Intendanten vorgelegten Telemedienänderungskonzepte zu den SWR-Telemedien, ARD.de und planet-schule.de sehen wesentliche Änderungen in folgenden Bereichen vor: eigenständige audiovisuelle Inhalte („Online Only“ / „Online First“), Rolle und Bedeutung von Drittplattformen sowie Verweildauerkonzept.

Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat in seiner Sitzung am 24. September 2021 das jeweils nach dem Medienstaatsvertrag vorgesehene Genehmigungsverfahren („Dreistufentest“) eingeleitet.

Übergabe der Telemedienänderungskonzepte bei der Sitzung des Rundfunkrats am 24. September 2021 (von links: Dr. Adolf Weiland, Rundfunkratsvorsitzender, Prof. Dr. Kai Gniffke, Intendant des SWR) SWR Patricia Neligan

Ab heute haben alle Interessierte gemäß §32 Abs. 5 Satz 1 Medienstaatsvertrag die Möglichkeit, Stellung zu den wesentlichen Änderungen der Telemedienangebote SWR, ARD.de und planetschule.de zu nehmen. Die Stellungnahmen sind bis zum 19. November 2021 (Eingang beim Empfänger) per E-Mail oder per Post an den Vorsitzenden des Rundfunkrates des SWR, Herrn Dr. Adolf Weiland zu richten:

Per E-Mail dreistufentest-rundfunkrat@swr.de bzw. Online-Formular

Oder per Post an:

Südwestrundfunk

Geschäftsstelle Rundfunkrat und Verwaltungsrat

Herrn Dr. Adolf Weiland

Neckarstraße 23

70190 Stuttgart

Foto-Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke)