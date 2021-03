Genehmigungsverfahren für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote

Am 1.6.2009 trat der 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) in Kraft, der für öffentlich-rechtliche Telemedien (d. h. die Onlineangebote von ARD und ZDF) ein spezielles Genehmigungsverfahren neu einführte. Alle damals bestehenden Onlineangebote wurden nach § 11f Rundfunkstaatsvertrag diesem sogenannten Dreistufentestverfahren unterzogen. Einzelne Punkte des Verfahrens wurden im 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der am 1. Mai 2019 in Kraft getreten ist, angepasst. Neue Angebote oder wesentliche Änderungen bestehender Angebote müssen demnach über dieses dreistufige Verfahren genehmigt werden.

Dreistufentest kurz erklärt Ein Dreistufentest ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Genehmigungsverfahren für neue oder wesentlich veränderte Telemedienangebote von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. mehr Dreistufentestverfahren im Rundfunkrat des SWR Unser Rundfunkrat hat die acht Dreistufentest-Bestandsverfahren unter Federführung des SWR abgeschlossen. Das Gremium stellte fest, dass die Telemedienkonzepte fest vom Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfasst sind. mehr Veröffentlichung der Beschlüsse In einem aufwendigen Prozess analysierte und bewertete unser Rundfunkrat die zu prüfenden Angebote. Am Ende des Verfahrens wurden die Beschlussfassungen zu den einzelnen Angeboten formuliert, die hier zum Download bereit stehen. mehr Veröffentlichung der Gutachten Eine Grundlage für die Beratungen des Rundfunkrates waren acht marktliche und zwei publizistische Gutachten, die von unabhängigen Sachverständigen erstellt wurden. Die Expertisen stehen hier zum Download bereit. mehr Telemedienkonzepte ARD.de und einsplus.de Unser Rundfunkrat führte federführend für die ARD die Prüfverfahren für die Angebote ARD.de und einsplus.de durch. Die Telemedienkonzepte finden sich hier zum Download. Das Angebot von einplus.de ist inzwischen eingestellt. mehr Telemedienkonzepte des SWR Auch für unsere Angebote SWR.de, SWR3.de, DASDING.de, kindernetz.de, planet-schule.de sowie für das SWR2 Archivradio wurden Prüfverfahren durchgeführt. Die Telemedienkonzepte finden sich hier zum Download. mehr Verfahren für neue Telemedienangebote oder für wesentliche Änderungen bestehender Telemedienangebote Zur Sicherstellung, dass Veränderungen an den Telemedienangeboten von uns und der ARD die Grenzen des gesetzlich zugelassenen Rahmens nicht überschreiten, kommen spezifische Kontroll- und Genehmigungsverfahren zum Einsatz. mehr

