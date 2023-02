Dr. Engelbert Günster

Erster Vorsitzender des Rundfunkrats

Der Vorsitzende ist Mitglied des SWR Rundfunkrats und leitet die Sitzungen des Gremiums.

Entsandt durch:

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz

Industrie- und Handelskammern Die Arbeitsgemeinschaft der vier rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern Koblenz, Pfalz, Rheinhessen und Trier vertritt die Gesamtinteressen der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz gegenüber Politik und Verwaltung. Die Arbeitsgemeinschaft umfasst rund 250.000 Mitgliedsunternehmen jeder Größe und Branche aus Industrie, Handel und Dienstleistungen.

Mitglied im:

Rundfunkrat

Programmausschuss Information

Ausschuss Recht und Technik (Vorsitzender)

Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz

Landesprogrammausschuss Rheinland-Pfalz

Biografie:

Dr. Engelbert J. Günster (Jg. 1950) hat nach Abitur und Militärdienst an der Universität Mainz Chemie studiert und 1978 in Makromolekularer Chemie promoviert.

In den Jahren 1978 – 1983 war er bei deutschen Tochtergesellschaften von Bayer Diagnostics und Novartis im Marketing und Vertrieb tätig. Beim Pharmahersteller Boehringer Ingelheim arbeitete Dr. Günster ab 1983. Hier durchlief er zahlreiche, insbesondere auch internationale Stationen. Er war unter anderem von 1987 bis 1993 für das internationale Marketing von Klinikprodukten zuständig und von 1995 bis 2000 Landesgeschäftsführer in Kanada. Danach war er jeweils viereinhalb Jahre als Regionsleiter für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in der Europa- und der AAA- (Asien Afrika Australien) Region verantwortlich. Von 2009 bis 2014 war Günster Vorsitzender der Geschäftsführung von Boehringer Ingelheim Deutschland.

Dr. Günster war Mitglied in zahlreichen Organen der Pharmaindustrie (u.a. RxD/Canada, EFPIA, VFA) und engagierte sich in nationalen und regionalen Gremien der Wirtschaft (VCI, ZIRP, etc.). Seit 2014 ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung Mainzer Universitätsfonds.

Seit 2009 ist Dr. Günster Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen. Sie wählte ihn 2012 in das Präsidium der Kammer und 2013 zum Präsidenten der IHK für Rheinhessen und bestätigte ihn 2018 in diesem Amt. Ende April 2021 wurde er von dem Gremium zum IHK-Ehrenpräsidenten gewählt.

Die Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern entsendet Dr. Günster seit Juli 2015 als ihren Vertreter in den Rundfunkrat des Südwestrundfunks (SWR). Als solcher ist er Mitglied im Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz sowie in mehreren Ausschüssen. Im Januar 2023 hat ihn der SWR-Rundfunkrat zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Dr. Engelbert J. Günster ist gebürtiger Rheinland-Pfälzer und lebt seit vielen Jahren in Mainz. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und vier Enkelkinder.





pdf zur Biografie