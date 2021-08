per Mail teilen

Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat in seiner Sitzung vom 2. Juli 2010 die acht Dreistufentest-Bestandsverfahren unter Federführung des SWR Rundfunkrats abgeschlossen.

Alle geprüften Telemedienangebote vom öffentlich-rechtlichen Auftrag umfasst

Der Rundfunkrat stellte fest, dass die Telemedienangebote ARD.de, einsplus.de, SWR.de, SWR3.de, DASDING.de, kindernetz.de, planet-schule.de und SWR2 Archivradio vom öffentlich-rechtlichen Auftrag umfasst sind. Grundlage der Entscheidungen waren die vom Intendanten vorgelegten Telemedienkonzepte in der Fassung vom 18. Juni 2010.

Gang des Verfahrens

Vorbereitet wurden die Beschlüsse durch den Dreistufentest-Ausschuss des Rundfunkrats. In den vorangegangenen fünfzehn Monaten hatte sich der Ausschuss in 17 Sitzungen und neun Workshops und der Rundfunkrat in sieben Sitzungen mit den Verfahren befasst.

Im Laufe der Verfahren wurden Dritte um Stellungnahme gebeten und Gutachten zu den marktlichen Auswirkungen der Angebote sowie zu ihrem publizistischen Beitrag eingeholt.

Vom Rundfunkrat angeregte Änderungen

Im Zuge der Beratung waren mehrere Punkte in den Telemedienkonzepten aufgegriffen worden, die aus Sicht des Rundfunkrates als erläuterungsbedürftig bzw. kritisch eingestuft wurden. Dies hat dazu geführt, dass die Konzepte entsprechend verändert wurden:

So wurde die Verweildauer von Serien ohne feststehendes Ende auf drei Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge begrenzt.

Außerdem wurde in den Telemedienkonzepten festgeschrieben, dass der Rundfunkrat bei einer Überschreitung des in den Konzepten ausgewiesenen finanziellen Aufwands um preisbereinigt zehn Prozent informiert werden muss. Der Rundfunkrat kann daraufhin überprüfen, ob die Voraussetzungen für ein neues Dreistufentest-Verfahren erfüllt sind.

Darüber hinaus hat der Rundfunkrat in den Blick genommen, ob die Schwelle zur Presseähnlichkeit überschritten wird. Hier hat der Rundfunkrat empfohlen, die Verknüpfung von Textelementen mit Audios und Videos vor allem im Nachrichtenbereich stärker im Telemedienkonzept zu konkretisieren. Diese Empfehlung wurde vom Intendanten übernommen.

Ferner sagte der Intendant zu, den Rundfunkrat über Weiterentwicklungen der Angebote frühzeitig in Kenntnis zu setzen.

Intensiver Prozess

Der damalige Vorsitzende des Rundfunkrates, Dr. Harald Augter, betonte: "Mit den abgewogenen Entscheidungen des Rundfunkrates hat ein sehr intensiver, eineinhalbjähriger Prozess mit acht parallel laufenden Tests seinen Abschluss gefunden. Hierbei haben wir insbesondere die Qualität der Angebote auf den Prüfstand gestellt und sind zu der Überzeugung gelangt, dass der Bestand ins Netz gehört."

Sorgfältig abgewogene Entscheidungen

Der damalige Vorsitzende des Dreistufentest-Ausschusses, Prof. Hans-Peter Mengele, ergänzte: "Der Rundfunkrat hat mit großer Sorgfalt abgewogene Entscheidungen getroffen, welche sowohl die Stellungnahmen anderer Marktteilnehmer als auch die von Nutzern und gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt. Die Entscheidungen waren vor dem Hintergrund erheblicher Umbrüche in den Medienmärkten zu treffen. Wir haben einbezogen, dass es im Netz eine Vielzahl qualitativ hochwertiger kommerzieller und nicht-kommerzieller Angebote gibt. In der Gesamtabwägung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die genehmigten Angebote einen qualitativen Beitrag zum publizistischen Wettbewerb leisten."