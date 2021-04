Vorsitzender des Rundfunkrats

Entsender: Landtag Rheinland-Pfalz

14. August 1953 geboren in Rhens am Rhein

1972 Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

1978 erstes Staatsexamen

1980 Zweites Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, anschl. Lehrbeauftragter des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Mainz

1983 Promotion zum Dr. phil.

1983 – 1984 Studienrat in Betzdorf/Sieg

1984 – 1987 Grundsatzreferent des rheinland-pfälzischen Innenministers

1987 – 1988 Wiss. Referent der CDU Landtagsfraktion

1988 – 1991 Büroleiter des rheinland-pfälzischen Finanzministers

1991 – 1996 Hochschulreferent im rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium

Seit 1996 Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz

(Mitgliedschaft endet am 18. Mai 2021)

2006 – 2011 Vorsitzender Ausschuss für Bildung und Jugend

Seit 2011 Vorsitzender der Rechnungsprüfungskommission des Landtags Rheinland-Pfalz

Seit 1996 Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss

Seit 1996 im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik, im Ältestenrat und im Zwischenausschuss

Seit 1996 Mitglied im Rundfunkrat des SWF und nach der Fusion ab 1998 des SWR mit kurzer Unterbrechung bis heute

1998 – 2007 stellvertretender Vorsitzender des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz

Seit 2008 mit kurzer Unterbrechung Vorsitzender des Ausschusses Recht und Technik des SWR Rundfunkrats; von Beginn an Mitglied im Hörfunkausschuss, aktuell Mitglied im Programmausschuss Information des SWR Rundfunkrats

