Unser SWR Funkhaus Baden-Baden ist ein hochmodernes Medienzentrum mit Fokus auf multimediales Arbeiten. Hier befinden sich die Programmdirektion Information und die Programmdirektion Kultur sowie die Direktion für Technik und Produktion.

In Baden-Baden wird der Gemeinschaftsanteil des SWR Fernsehens (70%) verantwortet. Für die ARD wird außerdem ein Sechstel aller Sendungen des Ersten von unserer hiesigen Programmdirektion Information verantwortet. Auch unsere landesübergreifenden Wellen SWR Kultur und SWR3, das junge Programm DASDING und das Radioprogramm des medienübergreifenden Nachrichtenangebots SWR Aktuell kommen aus Baden-Baden. Das Innovationslabor SWR X Lab bietet kreative und inspirierende Räume. Hier entstehen innovative, nutzerzentrierte Ideen, die in Prototypen und Produkte übersetzt werden. Im SWR X Lab arbeiten wir eng mit unseren Redaktionen zusammen und entwickeln neue, digitale Produkte und Services. Auch das innovative ARD Audio Lab ist am Standort Baden-Baden.

Das SWR Medienzentrum Baden-Baden ist eine Antwort auf den digitalen Wandel und die sich verändernden Arbeitsabläufe in den Redaktionen und der Produktion. Das Medienzentrum ermöglicht multimediale Zusammenarbeit sowie modernes und zukunftsgerichtetes Arbeiten. Gleichzeitig ist es ein Bekenntnis des SWR zum Standort Baden-Baden.

Vor allem der neue 24/7-Bereich mit Playout-Center (POC), Media Operations Center (MOC), Service Operations Center (SOC) und einem 24/7-Studio bündelt die Ressourcen und führt so zu mehr Effizienz und Synergien. Wir besitzen am Standort einen der größten Fernsehproduktionsbetriebe der ARD mit Schwerpunkt im fiktionalen Bereich: Vom POC läuft zentral die Sendeabwicklung für die linearen Fernsehprogramme des Südwestrundfunks (SWR), des Saarländischen Rundfunks (SR), des Hessischen Rundfunks (HR), des Bayerischen Rundfunks (BR), des Westdeutschen Rundfunks (WDR) sowie für den ARD Bildungskanal ARD alpha. Zulieferungen an 3sat, ARTE, PHOENIX und KiKA werden hier koordiniert und die Drähte für so erfolgreiche Sendungen wie z. B. "Tatort" laufen ebenfalls in Baden-Baden zusammen.

Unser Medienzentrum verbindet räumlich die bestehenden Hörfunk- und Fernsehkomplexe. Es bietet Platz für rund 330 moderne Redaktions- und Büroarbeitsplätze, einen Tagungs- und Eventbereich sowie eine Kantine. Bei den Planungen für das Medienzentrum wurde bereits von Anfang an Desk Sharing berücksichtigt. Die rund 330 Arbeitsplätze stehen ca. 400 Mitarbeitenden zur Verfügung.

Adresse

SWR Funkhaus Baden-Baden

Hans-Bredow-Straße

76530 Baden-Baden



Postanschrift

76522 Baden-Baden



Telefon 07221 929 0

Telefax 07221 929 22010

funkhaus.baden-baden@SWR.de