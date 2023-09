per Mail teilen

Setzt sich für eine Begegnung auf Augenhöhe ein

Fatimazahra Idkhafif wurde 1999 in Stuttgart geboren, wo sie auch ihr Abitur gemacht hat. Sie studiert an der Hochschule Reutlingen International Business. Parallel arbeitet sie als Werkstudentin bei Porsche. Als Stipendiatin des Parlamentarischen Patenschafts-Programm des Bundestags war sie ein Jahr in den USA. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Respektlotsin – ein Projekt der Stadt Stuttgart mit Jugendlichen. Sie weiß deswegen sehr genau, welche Bedürfnisse junge Menschen haben. Auch als Sachkundiges Mitglied im Internationalen Ausschuss der Stadt bringt sie die Perspektiven von Minderheiten ein.