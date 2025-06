Fragen und Antworten zu SWR Virtuell

Burgermenü (oben links: drei Striche)

Über das sogenannte Burgermenü kannst du die Räume wechseln.

Brillensymbol (nur am Desktop sichtbar)

Hier kannst du in den VR-Modus umschalten, wenn du eine VR-Brille besitzt.

Lautsprechersymbol

Hier lässt sich der Ton ein- und ausschalten.

Teilen-Symbol (drei Punkte mit verbundenen Strichen)

Hier kannst du SWR Virtuell mit anderen teilen, direkt per Facebook, Twitter oder WhatsApp oder du kopierst den Link in die Zwischenablage und teilst ihn z.B. per Mail.

Virtual Guide (Figur mit zwei Pfeilen)

Du kannst an jeder Stelle, an der du dich befindest, per Klick Text- und Audio-Infos erhalten.

Eingekreiste Pfeile

Per Klick auf einen der Pfeile springst du automatisch zu dem nächsten interessanten Standort innerhalb des virtuellen SWR.