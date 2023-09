Journalistin, als Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacher*innen bringt sie Vielfalt voran

Ella Schindler kam mit 16 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie studierte in Nürnberg Sozialpädagogik und arbeitete danach in England mit Menschen mit Behinderung. Mit dem Volontariat im Verlag Nürnberger Presse gelang ihr 2004 der Einstieg in den Journalismus. Dabei stellte sie fest, dass sie als Diverskulturelle in der deutschen Medienlandschaft eher eine Ausnahme von der Regel ist. Damit sich das ändert, engagiert sich die heute 46-Jährige als Co-Vorsitzende bei den Neuen deutschen Medienmacher*innen. Auch als Verantwortliche für die Volontärsausbildung in ihrem Verlag hat sie Diversität fest im Blick.