Themen

Das Ahrtal und der Kreis Ahrweiler: Nicht erst seit der verheerenden Flutkatastrophe in 2021 hat der SWR diese Region fest im Blick und berichtet über Menschen, Geschichten und Ereignisse. Natürlich nimmt der Wiederaufbau und das Schicksal der Menschen nach der Flut einen großen Platz in der Berichterstattung ein. So entstehen in unserem Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler täglich multimediale Nachrichten, Berichte und Reportagen.

Genauso intensiv blicken wir aber auch auf alle anderen relevanten Themen in dieser Region: die Formel 1, Rock am Ring, auf Ausstellungen und Konzerte im Remagener Arp Museum, den Vulkanismus unterm Laacher See und auf Ereignisse jenseits der Landesgrenze im südlichen Nordrhein-Westfalen.

Berichtsgebiet

Das SWR Regionalbüro liegt im Stadtteil Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Von hier aus sind unsere Korrespondenten Christian Giese-Kessler, Martin Gärtner und Clemens Sarholz unterwegs im Landkreis Ahrweiler und dem nördlichen Rheinland-Pfalz.