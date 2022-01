Die Jahre 1991 – 2000

Es gibt viele erste Male in diesem Jahrzehnt: ARTE wird gegründet, das SWF3 New Pop Festival findet zum ersten Mal statt und SWF und SDR starten mit eigenen Onlineangeboten.

Nach fast 50 Jahren werden aus zwei Rundfunkanstalten schließlich eine gemeinsame für den Südwesten. Der SWR ist ab 1998 zuständig für alle Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.