Nach dem Krieg wird der Südwesten in Besatzungszonen aufgeteilt. Die US-Militärregierung übernimmt die Verwaltung von Stuttgart und Radio Stuttgart beginnt wieder zu senden. Das ehemalige Radio Koblenz sendet für die französische Besatzungszone. In beiden Zonen werden Orchester gegründet. 1949 gehen sowohl SWF als auch Radio Stuttgart, dann umbenannt in SDR, wieder in deutsche Hände über. 1950 gründet sich die ARD.