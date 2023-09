PD Dr. Anna-Lisa Müller

per Mail teilen

Die Sozialgeografin forscht zum öffentlichen Raum

Anna-Lisa Müller ist Geographin und Soziologin und arbeitet am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld. Sie ist Ko-Projektleiterin und Koordinatorin des Verbund-Forschungsprojektes „Räume der Migrationsgesellschaft" (RäuMig), einem Projekt des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Anna-Lisa Müller untersucht in ihrer Forschung, wie sich Städte und räumliche Beziehungen in der Migrationsgesellschaft ausgestalten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Bedeutung von öffentlichen Orten und materieller Kultur und Architektur für die Gesellschaft und ihre Ausgestaltung.