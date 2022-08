„Das Justitiariat ist nicht nur Dienstleister, sondern vielmehr Gestalter und Ermöglicher. Dabei haben wir stets strategische Weichenstellungen im Blick.“

Dr. Alexandra Köth übernimmt zum 1. Juli 2020 die Leitung des Justitiariats des Südwestrundfunks (SWR) in Mainz. © SWR/Kristina Schäfer SWR

Das Justitiariat des Südwestrundfunks mit Sitz in Mainz ist für alle Rechtsangelegenheiten des SWR zuständig: Die Bandbreite reicht vom Programmrecht über das Arbeits- und Urheberrecht bis hin zu Spezialgebieten wie dem Marken- oder Titelschutzrecht. Für die ARD hat das SWR Justitiariat vor allem die Federführung für das Rundfunkbeitragsrecht inne. Dr. Alexandra Köth leitet das Justitiariat aktuell allein. Ab 1. Dezember 2022 wird sie das Justitiariat zusammen mit Dr. Frauke Pieper im Top-Sharing-Tandem führen. Frau Dr. Köth vertritt den SWR in der Juristischen Kommission der ARD. Auch die Jugendschutzbeauftragte des SWR ist dem Justitiariat angegliedert.

Biografische Angaben Dr. Alexandra Köth

1973 in Ludwigshafen am Rhein geboren

1992 – 1998 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim, Erstes juristisches Staatsexamen

1998 – 2000 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mannheim

1998 – 2001 Promotion an der Universität Mannheim

2001 – 2003 Referendariat, Zweites juristisches Staatsexamen

2003 – 2020 Juristin im Justitiariat des SWR in Mainz

März 2020 Wahl zur Juristischen Direktorin des SWR

Zur Person

Am 24. Januar 1973 geboren, studierte Alexandra Köth von 1992 bis 1998 Rechtswissenschaften in Mannheim. Anschließend war sie von 1998 bis 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mannheim und promovierte 2001 mit einem zivilrechtlichen Thema. Von 2001 bis 2003 absolvierte Alexandra Köth das Referendariat (u. a. in Edinburgh/Schottland) und schloss mit dem zweiten Staatsexamen ab. 2003 wechselte sie als Juristin in das Justitiariat des SWR in Mainz und wurde 2020 zur Juristischen Direktorin des SWR gewählt. Alexandra Köth ist Mitglied der Gesellschafterversammlung der SWR Media Services GmbH.

Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung

Prof. Dr. Kai Gniffke – Intendant

Stefanie Schneider – Landessenderdirektorin BW

Ulla Fiebig – Landessenderdirektorin RP

Thomas Dauser – Chef Innovationsmanagement und Digitale Transformation

Jan Büttner – Verwaltungsdirektor

Michael Eberhard – Direktor Technik und Produktion

Clemens Bratzler – Programmdirektor Information, Sport, Film, Service & Unterhaltung

Anke Mai – Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate