SWR Sportjournalist Michael Antwerpes ist seit vielen Jahren das ARD-Gesicht der Tour de France. Wenn am Sonntag die 108. Frankreich-Rundfahrt in Paris zu Ende geht, haben die Sportler und auch das 30-köpfige ARD-Team 3.414 Kilometer Strecke, viele tausend Höhenmeter und 21 Etappen bewältigt. Einen Blick hinter die Kulissen des wichtigsten Radrennens der Welt per Handyvideo hat uns Michael Antwerpes am Dienstag geschickt, mit Aufnahmen aus Andorra bei sengender Hitze und Tignes im strömenden Regen. mehr...