Die goldene Kamera und 1.000 Euro Preisgeld gingen an den Wettbewerbsbeitrag "Ohne Gewähr" von Annika Schimmel und ihrem Team. Keno Bültena, Cutter und ehemaliger VISIO-Preisträger, lobte die Perfektion des Beitrags mit seinen fein herausgearbeiteten Details. Weiterhin appellierte der Laudator an die "Jungen Kreativen", dem SWR die Treue zu halten und den Weg in die digitale Zukunft mitzugestalten.