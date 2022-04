Katharina Röben und Danijel Stanic: MixTalk bringt neue Debatten-Kultur ins Netz

Vom Krieg über den Klimawandel bis zur Pandemie – es gibt viel zu besprechen. „MixTalk“ bietet dafür einen geschützten Raum. Im Vergleich zu den großen Talkshows stehen hier nicht im Vorfeld eingeladene Politiker:innen und Expert:innen im Fokus, sondern die Argumente der Nutzer:innen. Immer mittwochs, 19 Uhr, ist ein neues kontroverses Thema an der Reihe, das die jüngere Community beschäftigt. Das innovative digitale Dialogformat startet am 4. Mai mit dem Thema „Tempolimit – Energiesparen in der Krise oder Eingriff in die Freiheit?“. Gemeinsam mit der Community soll das für die mobile Nutzung entwickelte Format künftig noch optimiert werden. Wie MixTalk abläuft, erklären die Hosts Katharina Röben und Danijel Stanic im Video.

