Sie wollten schon immer wissen, wie die ARD Korrespondentinnen und Korrespondenten in London, Kiew, Peking oder Tel Aviv arbeiten? Unser Tipp: Machen Sie mit beim digitalen Dialogformat „Mitmischen! beim Weltspiegel“ am 1. Dezember, von 10 bis 15 Uhr. Nach einer Einführung mit den Weltspiegel-Moderator:innen in den redaktionellen Arbeitsalltag geht es im Anschluss in die 15 Studios, die sich an der Aktion beteiligen. Dort werden Sie von den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen empfangen, bekommen eine Studioführung via Handy und Einblicke hinter die Kulissen. Zum Schluss treffen sich alle „Mitmischenden“ wieder im Plenum, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Plätze sind begrenzt, am besten jetzt gleich anmelden!