Seit ungezählten Jahren ist Michael Antwerpes, SWR Moderator und Sportjournalist, das ARD-Gesicht der Tour de France. Viele Höhen und Tiefen der legendären Radrundfahrt hat er schon miterlebt. Aber die 107. Ausgabe, die wird er sicher nie vergessen. Über allem schwebt Corona, nichts ist, wie es war. Und alle Beteiligten haben nur einen Wunsch: Möge die Tour de France in drei Wochen infektionsfrei in Paris ankommen. Wie Corona die Tour für Fahrer und auch für die Journalisten vor Ort verändert? Das beschreibt Michael Antwerpes in seinem Handyvideo, das er am Dienstag vor der ersten Bergankunft geschickt hat.