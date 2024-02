per Mail teilen

Das erste Erasmus-Projekt des SWRs fand am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium in Neckarbischofsheim statt. Unter dem Namen „Our TV Channel“ produzierten 44 Jugendliche aus Deutschland, Island und Spanien auf englisch eine Nachrichtensendung. Ihre Themen: Umweltschutz, Schulsysteme und die Perspektive für junge Menschen in den drei Ländern.