Tag der Pressefreiheit 2024

Im Rahmen der Schulmedienwoche vom 29. April bis 3. Mai finden anlässlich des Tages der Pressefreiheit Veranstaltungen statt.

Der „Internationale Tag der Pressefreiheit“

Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht in demokratischen Ländern und wird jedes Jahr am 3. Mai ganz besonders in den Blick genommen. Medien müssen frei, vielfältig und unabhängig berichten können, um in der Lage zu sein, die Öffentlichkeit zu informieren, Missstände aufzuzeigen und zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Doch weltweit ist die Pressefreiheit bedroht. Journalistinnen und Journalisten werden verfolgt und ermordet. Auch in demokratisch regierten Ländern wird die Presse- und Meinungsfreiheit zunehmend bedrängt, etwa wenn Menschen die Existenz anderer Meinungen nicht tolerieren.

Nachrichtenprofis im Gespräch mit Schulklassen

Die Nachrichtenprofis der ARD gehen in der Woche vom 29. April bis 3. Mai vor Ort an Schulen oder sind online zugeschaltet. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten rund um den Tag des Pressefreiheit 2024: