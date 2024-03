Unsere Korrespondenten rund um den Tag der Pressefreiheit 2024

Richard Klug ist bereits zum zweiten Mal der ARD-Korrespondent für das südliche Afrika. Während seiner ersten Periode in dieser Rolle lernte er Nelson Mandela noch persönlich kennen. Seit 2021 ist er zurück in Johannesburg. Er kennt Land und Leute gut und beobachtet die vom Klimawandel und politischen Umwälzungen geprägten Entwicklungen in der Region genau. Am XXX ist er online im Gespräch mit einer Schule in Rheinland-Pfalz.