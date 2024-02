Unsere Medienwelt steckt voller Rätsel – besonders für Menschen aus anderen Kulturkreisen. Die »Spurensuche« challenged neu zugewanderte Jugendliche – interaktiv und unterhaltsam.

Warum es den SWR gibt, was wir machen, wie und wozu – all das erfahren die Jugendlichen auf ihrer Rätseltour durch die Medienbereiche Fernsehen, Hörfunk und Online. Sie dürfen einen Blick hinter die Kulissen des Tigerentenclubs wagen, den Mitarber*innen bei SWR3 über die Schulter schauen und im NDZ (das ist das Redaktionszentrum, das die Nachrichten verteilt) Redaktionsluft schnuppern. Eine gute Dosis an Vokabeltrainings macht die Jugendlichen mit wichtigen Begriffen vertraut und ermöglicht es ihnen, vielfältige Rätsel zu lösen und knifflige Aufgaben zu meistern. Wer aufmerksam ist, viele Rätselpunkte sammelt und alle Buchstaben findet, kann am Ende den Tresor-Code knacken und so den Schatz heben.

Für wen ist die Spurensuche geeignet? Die Spurensuche richtet sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund der Sekundarstufe 1, die sich in Vorbereitungsklassen der Realschule oder des Gymnasiums befinden. Wie lange dauert das Spiel? Das Spiel dauert etwa 45 Minuten und kann von den Jugendlichen allein, sowie im Klassenverband durchlaufen werden. Welche technischen Geräte benötige ich? Die Spurensuche ist für Einzelspieler oder Zweiergruppen gedacht und wurde in der Auflösung für Tablets optimiert – sie kann aber auch am Smartphone oder am Desktop-PC gespielt werden. Die Spieler*innen benötigen Kopfhörer.

Öffne das Vorhängeschloss und begib dich auf Spurensuche im SWR: