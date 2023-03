„Fakten gegen Fake News“ heißt das Motto der diesjährigen Schulmedientage. Sie finden bundesweit vom 2. bis 5. Mai 2023 anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai statt.

Der „Internationale Tag der Pressefreiheit“

Jedes Jahr am 3. Mai wird unter anderem verfolgter und ermordeter Journalistinnen und Journalisten gedacht. Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht in demokratischen Ländern. Medien müssen frei, vielfältig und unabhängig berichten können, um in der Lage zu sein, die Öffentlichkeit zu informieren, Missstände aufzuzeigen und zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Doch weltweit ist die Pressefreiheit bedroht. Auch in demokratisch regierten Ländern wird die Presse- und Meinungsfreiheit zunehmend bedrängt, etwa wenn Menschen die Existenz anderer Meinungen nicht tolerieren.

SWR Nachrichtenprofis berichten über „Fakten gegen Fake News“

Fake News und Verschwörungstheorien sind heute allgegenwärtig. Wie sie zu erkennen sind, wie Nachrichten entstehen und wie sie auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft werden können, was unzensierte und freie Berichterstattung bedeutet - das erfahren Schulklassen im Dialog mit den SWR Nachrichtenprofis. Sie diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern, informieren über die Gefahren durch Fake News sowie Hassbotschaften und beantworten Fragen zum Journalismus.

Was?

Rund um den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai besuchen Reporter und Reporterinnen unserer Regionalstudios interessierte Schulen ab Klasse 9. Wir berichten über den Wert der Pressefreiheit für unsere tägliche Arbeit und für eine lebendige Demokratie, zeigen Beispiele aus dem Reporterleben und stehen Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort.



Wer?

Schulklassen aller Schularten ab Jahrgangsstufe 9 sowie Berufsschulen können sich bewerben. Die SWR Nachrichtenprofis kommen aus den SWR Regionalstudios Freiburg, Friedrichshafen, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Ulm.



Wann?

In der Zeit vom 2. bis 9.5.2023, eine Doppelstunde (nach Absprachen, auch Wiederholungen sind möglich).



Wo?

Vor Ort in der Schule und teilweise auch in den SWR Studios.

Anmeldung

Das Angebot ist begrenzt, die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben (Schulbesuche können dann auch später im Schuljahr stattfinden). Wegen der detaillierten Planung nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.