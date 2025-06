Eindrücke von der Schülermedienwoche

Digital macht’s möglich! Mit dem Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2021 startete die Schülermedienwoche, ein bundesweites Projekt von Rundfunkanstalten, Medienhäusern und Verlagen, initiiert von Journalismus macht Schule.

Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9 holten sich unsere Medienprofis direkt ins Klassenzimmer. Die 18 Termine der SWR Journalist*innen aus dem In- und Ausland waren schnell vergeben.

Die Kolleg*innen stellten ihren Arbeitsplatz vor, brachten Reportagen oder Filme mit und beantworteten vor allem viele Fragen. Im Vorfeld stimmten sie sich mit der Lehrkraft ab und gingen auf individuelle Wünsche und Unterrichtsthemen ein.

Die Schüler*innen waren mit Begeisterung dabei, wie zum Beispiel der Leistungskurs Sozialkunde am Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium Germersheim im Gespräch mit Dominic Hebestreit oder die Klasse 9a am Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz mit Jana Genth .

Die SWR Kolleg*innen bei der Schülermedienwoche 2021

Korrespondent*innen machen Schule

Die Workshops gehören zu dem Projekt Korrespondent*innen machen Schule und sind eine Kooperation von Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und SWR.

Die Workshops rund um den Arbeitsalltag in einer Redaktion, das Mediensystem und aktuelle Themen dauern in der Regel zwei Stunden, sind kostenfrei und können als Präsenzveranstaltung oder digital durchgeführt werden. Materialien, Hintergrundinformationen und Unterrichtsideen werden individuell vor dem Workshoptermin abgesprochen. Ab dem Schuljahr 21/22 bieten wir dieses Projekt als „Nachrichtenprofis in der Schule“ zusammen mit dem Pädagogischen Landesinstitut RP auch in Rheinland-Pfalz an.

Journalismus macht Schule

Journalismus macht Schule ist eine Initiative von Journalist*innen verschiedener Medien, von Journalistenschulen und Universitäten, von Akteuren der Lehrerfortbildung und Medienpädagog*innen, von Medienanstalten und Institutionen der politischen Bildung, um Schülerinnen und Schüler zu souveränen Akteuren in der demokratischen Öffentlichkeit zu machen.