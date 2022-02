Bei diesem Workshop zur SWR Dschungeltour online wollen wir Lehrkräfte, interessierte Eltern fit machen, um Grundschulkinder der Klasse 3 und 4 bei Ihrem Medienabenteuer zu unterstützen und die Erfahrungen des digitalen Spiels mit komplementären Aufgaben und Erlebnissen zu verlängern.

Medien begleiten unseren Alltag – und auch den Alltag unserer Kinder. Ob Fernsehen, Radio oder das Internet, Kinder konsumieren Medien und gehen wie selbstverständlich mit ihnen um. Deshalb ist es besonders wichtig, ihnen schon früh Orientierung im Mediendschungel zu bieten und ihre Medienkompetenz zu schulen. Genau dort setzt die SWR Dschungeltour online an. In einem umfangreichen Online-Lernspiel erfahren die Kinder, wie beim SWR gearbeitet wird – in Fernsehen, Radio und Internet. Sie entdecken, wie Journalistinnen und Journalisten Nachrichten produzieren. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen beim Tigerentenclub und lernen, wie ein Hörspiel produziert wird. Und sie erhalten einen Überblick über die Angebote des SWR, die weit über Fernseh- und Radiosender hinausgehen, zum

Beispiel die Internetseite SWR KINDERNETZ.de. Spielerisch lernen die Kinder so kennen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht. Dadurch erwerben sie nicht nur mehr Medienkompetenz, sondern erfahren außerdem noch viel über unterschiedliche Medienberufe.

Das Lernspiel eignet sich für den Einsatz in den Klassenstufen 3 und 4. Mit passenden Arbeitsblättern können die Kinder die im Spiel erarbeiteten Inhalte sichern. Als kostenloses Browserspiel wurde es optimiert für Google Chrome, Firefox und Safari zum Erleben mit einem Tablet.

Tauschen Sie sich mit der fürs Spiel verantwortlichen Redakteurin aus, bringen Sie Ideen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge ein. Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Onlineseminar

Wer: Lehrkräfte, interessierte Eltern

Wann: 8.2.2022, 16:00 - 17:00 Uhr

Infobogen für Lehrkräfte

Hier können Sie sich zum Onlineseminar anmelden. Einen Teilnahmelink schicken wir Ihnen rechtzeitig zu.