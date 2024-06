per Mail teilen

Seit 2003 bringt das Ohrenspitzer-Projekt Kinder im Alter zwischen 3 und 14 Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung des aktiven Zuhörens in Berührung.

Für Kindergärten gibt es die Möglichkeit, vor Ort auszuprobieren und im Alltag zu erleben, wie sich praktische Medienarbeit in den gewohnten Ablauf integrieren lässt. Die Zahl der Projektschulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist auf rund 300 beteiligte Schulen angewachsen.

Das Ohrenspitzer-Angebot an Fortbildungen und Projekttagen wird gerne angenommen, die Begleitmaterialien sowie der rote Hörkoffer werden rege nachgefragt. Letzter enthält u. a. eine umfangreiche und an die jeweilige Altersstufe der Schüler*innen angepasste Zusammenstellung von Hörspielen nebst methodisch-didaktischem Begleitmaterial sowie ein Aufnahmegerät für die Erstellung eigener Hörspiele. Wir stellen hierfür aus unserem Archiv rund 300 Geräusche zur Verfügung, die die Projektteilnehmer*innen zur Erstellung eigener Hörspiele verwenden dürfen.

Wir unterstützen dieses Projekt darüber hinaus in vielfältiger Weise: so entstehen immer wieder interessante Materialien in Zusammenarbeit mit der SWR2 Spielraum Redaktion. Wir sind zudem Gastgeber der Ohrenspitzer-Tage.

Das Projekt „Ohrenspitzer“ wird von der Stiftung MKFS gefördert. Die Stiftung MKFS ist eine Kooperation von uns, dem SWR, der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK).