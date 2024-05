Newscamp in der Popakademie Mannheim

Am 11. Juli setzen wir die Reihe unserer Newscamps in Kooperation mit #UseTheNews mit einer Veranstaltung in der Mannheimer Popakademie fort. Dieses Mal zusammen mit der LFK, bigFM, RNF und dem Mannheimer Morgen.

An diesem Tag können rund 100 Schülerinnen und Schüler bei uns erfahren, wie Nachrichten gemacht werden und wie sie das Beste aus diesen für sich herausholen können: Wie unterscheidet man Fake News von echten Nachrichten?

Wie werden aus Nachrichten Geschichten?

Junge Redakteurinnen und Redakteure persönlich kennen lernen

Selber News schreiben und Videos machen

Zuverlässige Nachrichten auf TikTok, Instagram, im TV und im Radio finden Jetzt anmelden Klassen ab Klassenstufe 9 oder Medien-AGs haben die Möglichkeit, sich jetzt hier zu bewerben: newscamp@lfk.de. Bitte geben Sie hierbei die Klassenstärke und die Kontaktdaten der betreuenden Lehrkraft an. Unser Newscamp findet im Rahmen der Medienkompetenz-Initiative #UseTheNews statt. Dafür haben sich die größten Medienhäuser Deutschlands zusammengeschlossen. Sie wollen zeigen, wie wichtig vertrauenswürdige Informationen sind und vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen für den sicheren Umgang mit Nachrichten werben. Es geht um Einblicke in die redaktionelle Arbeit, um die Fragen „Wie erkenne ich Falschmeldungen“ und „Wo finde ich zuverlässige Nachrichten und Informationen“.