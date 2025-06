Was macht eine Nachricht zur Nachricht? Wie erkennt man Fake News? Und warum ist kritisches Hinterfragen so wichtig? In Kooperation mit DASDING, planet schule, Familie online und dem X-Lab hat das Team Medienkompetenz ein Serious Game entwickelt, das die Nachrichten- und Informationskompetenz bei Schüler:innen fördern soll.

Bei dem Browser-basierten Spiel können Jugendliche selbst als Nachrichtenredakteur:in bei DASDING Meldungen für die News auswählen. Im interaktiven Dialog mit Kollegin Lena gibt es wichtige Tipps und Erkenntnisse zu Nachrichtenkriterien. Über die Mitarbeit in der DASDING-Redaktion erarbeiten sich die Jugendlichen journalistische Kompetenzen und erfahren, warum die Einordnung von Fakten heute wichtiger ist, denn je. Zum Lernspiel: planet-schule.de/x/nachrichtenmacher