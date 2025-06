per Mail teilen

Bei der Bundestagswahl im Februar können etwa 2,3 Millionen junge Menschen zum ersten Mal wählen. Aber wen? Gar nicht so leicht…

Wie funktioniert Wahlkampf?

Wie bildet man sich eigentlich unabhängig von gut gemeinten Ratschlägen oder Propaganda im Netz seine eigene Meinung? Es lohnt sich zu verstehen, mit welchen Tricks und Strategien Populisten arbeiten, wie der Algorithmus der Plattformen arbeitet und was der Unterschied ist zwischen journalistischem Content und kurzen Reels von Influencern oder Politiker:innen. Genau darum geht’s in unserem Webtalk. Wir gucken uns Reels an, fragen Jugendliche, welche populistischen Tricks benutzt werden und sprechen mit Expert:innen.

Live dabei sein am 22. Januar

Ihr könnt dabei sein! Digital am 22. Januar von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr bei unserem Webtalk zum Thema „Meinungsbildung im Wahlkampf: Was du über Populismus und Algorithmen wissen musst“. Live dabei können die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen und miterleben, was im Studio bei einem Live-Talk alles passiert.