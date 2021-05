per Mail teilen

Ohrenspitzer bietet eine Fülle von Methoden, Ideen und Anregungen, sich auf gesprochene Inhalte konzentrieren zu lernen und sensibilisiert für Zwischentöne. Dazu gehört auch der Umgang mit Aufnahmegerät, Mikrofon und Schnittsoftware. Mit den Ideen aus dem Hörkoffer können die Schüler/-innen aktiv und gestaltend agieren und lernen, Hören bewusster zu vollziehen.

Präsenzseminar / Onlineseminar

Wer: 1. – 4. Klasse

Voraussetzungen: PC, Laptop oder Tablet (inkl. Internetanschluss).

Wann: nach Absprache

Anmeldung: medientrixx@SWR.de

Projektpartner: Stiftung MKFS / Ohrenspitzer

Das Angebot ist begrenzt. Ggf. entscheidet das Los.

Hinweis: Materialien können heruntergeladen werden. Es gibt längere Vorlaufzeiten. Der Ohrenspitzer-Koffer und die Fortbildungen werden von der Stiftung MKFS angeboten.

Ohren auf!

Aufmerksames Zuhören ist die Grundvoraussetzung für eine gelingende Kommunikation, aber längst keine selbstverständliche Fähigkeit. Bewusstes Hören und genaues Hinhören fördert die positive, soziale Interaktion und kann auf vielfältige Weise gestärkt und gefördert werden. #hinhören#gestalten

Lehrkraftfortbildung

Ein/e Referent*in schult eine Lehrkraft in der Technik sowie dem Ablauf vor dem Termin mit der Schulklasse vor Ort. In einem weiteren Termin, wenn der oder die Lehrkraft das Projekt in der Schule umsetzt, ist unser/e Referent*in über Video dazu geschaltet und steht für Rückfragen zur Verfügung.