Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. - 4. Klasse

Am Ende des zweitägigen Workshops steht ein 3 bis 4-minütiger Film mit dem Titel "Unsere Schule ist besonders". Bis dahin gibt es für die ganze Klasse viel zu erfahren, ausprobieren und kreativ zu gestalten. Welche spannenden Geschichten gibt es an unserer Schule und wie können wir sie am besten im Film erzählen? Wie bereiten wir uns im Unterricht auf den Filmdreh vor, welche Aufgaben können wir übernehmen?

Mit dem neuen Unterrichtsmaterial und den Arbeitsblättern Mediendetektive können Drehbuch und Drehtag gut geplant werden. Besonders viel Spaß wird den Kindern die kleine Spielszene machen, die sie frei gestalten können. Im nächsten Schritt besucht ein SWR-Video-Journalist zwei Tage die Klasse. Am 1. Tag wird geprobt, gefilmt und diskutiert, der 2. Tag dient dem Thema Schnitt und Reflektion.



In den letzten Jahren sind schon viele schöne Filme entstanden. Hier gibt es einen Eindruck.

Ort Ihre Schule

Dauer 3 Tage

Projektpartner SWR

Besonderheit Der Abruf des Moduls ist begrenzt