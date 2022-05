Privatsache! Bilder im Netz

Präsenz-Seminar für Schüler:innen der 3. und 4. Klasse

Learning by doing. Learning by viewing: Worauf muss ich achten, wenn ich Bilder ins Netz stelle? Persönlichkeitsrecht? Datenschutz? Recht am eigenen Bild?

Anhand des interaktiven Films »Elli online« entscheiden Schüler:innen, wie sie sich im Netz präsentieren. Spielerisch lernen sie, wie sie ihre Privatsphäre schützen können und werden für einen kritischen und reflektierten Umgang mit persönlichen Daten sensibilisiert.

Filme, Lernspiele, Apps und Unterrichtsmaterialien für Schule und Unterricht finden Sie kostenfrei auf planet-schule.de. Das multimediale Schulangebot des SWR entsteht in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Wer 3. - 4. Klasse

Ort Ihre Schule

Dauer 3 - 4 Schulstunden (nach Absprache)

Besonderheit Interaktiver Film, Tableteinsatz, App

Projektpartner planet-schule.de