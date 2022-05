Knietzsche macht Nachrichten

Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. - 4. Klasse

Kinder sollen sich informieren und für sie verständliche Nachrichten finden. Denn nur so können sie sich eine eigene Meinung bilden, an Entscheidungen teilhaben und letztlich ihr Demokratiebewusstsein festigen.

Im Projekt lernen die Kinder, wie Nachrichten entstehen, wie sich Nachrichtenwege im Laufe der Zeit verändert haben, was Nachrichten bedeuten und wie sie kompetent hinterfragt werden.

Die Klasse arbeitet mit der App »Knietzsches Geschichtenwerkstatt« in kleinen Teams und entwickelt selbst eine Nachricht in Form eines digitalen Bilderbuchs. So vertiefen die Schüler:innen ihr Verständnis für Strukturen und Vorgänge – eine wichtige Grundlage für einen selbstbestimmten Umgang mit dem Internet. Am Ende des Workshops werden alle Werke stolz präsentiert und gefeiert.

Wer 3. - 4. Klasse

Ort Ihre Schule

Dauer 4 Schulstunden

Voraussetzung Internetfähige Endgeräte

Projektpartner SWR