Medienpädagogische Beratung für Lehrkräfte

Medienbildende Angebote #gestalten: mit Mitteln aus dem Digitalpakt können die mediale Ausstattung an Schulen ausgebaut und Qualifizierungsangebote umgesetzt werden. Der MedienkomP@ss RLP bietet einen Kompetenzrahmen für schulische Medienbildung an.

Bis Sommer 2021 ausgebucht



Onlineseminar

Wer: Lehrer*innen einer Schule (ganzes Kollegium oder spezifische Arbeitsgruppe)

Voraussetzungen: PC, Laptop oder Tablet, Internetanschluss

Wann: nach Absprache (2 Stunden mit kurzer Pause, Nachmittag oder früher Abend)

Anmeldung: medientrixx@SWR.de

Projektpartner: medien+bildung.com

Das Angebot ist begrenzt. Ggf. entscheidet das Los.

Fortbildung online

Wir bieten Ihnen ein Online-Seminar an, bei dem Ihr Kollegium sich mit einem/einer erfahrenen Medienpädagog*in über den Status Quo an Ihrer Schule und Ihre weiteren Ziele austauschen kann. Neben Methoden zur Beschreibung dieses Ist-Standes werden wir in Form kurzer Impulsvorträge zum einen über bildungspolitische Ziele der Medienbildung an Schule, Unterstützungsangebote in RLP und schließlich didaktische Modelle zur Medienkompetenzvermittlung informieren.

Diese Impulse dienen Ihrem Kollegium als Gesprächsanreger – im Austausch mit Ihrer/Ihrem medienpädagogischen Berater*in, haben Sie die Möglichkeit, ihre Standpunkte und offene Fragen zu klären sowie weitere Bedarfe zu identifizieren.