Werden Sie eine von zehn MEDIENTRIXX-Schulen in Rheinland-Pfalz für das Schuljahr 2023/24 und bewerben Sie sich bis spätestens 26. Mai 2023.

MEDIENTRIXX, das Medienbildungsangebot des SWR und vieler Partner für rheinland-pfälzische Schulen gibt es bereits seit 2013. Schreiben Sie uns bitte in diesem Bewerbungsformular, worin Sie Unterstützung benötigen, aber auch, was Sie in Sachen Medienbildung an Ihrer Schule erreicht haben.

Medientrixx 2023/2024