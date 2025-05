per Mail teilen

Bei der Bibliotheksrallye »Die großen Büchereipiraten – spielerisch die Bücherei entdecken« gehen Kinder auf Schatzsuche in der Bücherei ihrer Gemeinde.

Kurzprofil

Wer 3. – 4. Klasse

Ort Bibliothek (im Umkreis der Schule)

Dauer ca. 2 Stunden

Teilnehmerzahl eine Schulklasse, max. 5 Kleingruppen mit 2 – 5 Kindern

Besonderheit analog mit Arbeitsblättern oder digital mit Actionbound (abhängig von durchführender Bibliothek)

Inhalt

Bei der Bibliotheksrallye lernen die Kinder spielerisch die Bücherei kennen und machen sich mit Recherche-Möglichkeiten vertraut. Gleichzeitig werden Fähigkeiten wie die Medien- und die Sozialkompetenz gefördert. In Kleingruppen lösen die Kinder an verschiedenen Orten in der Bücherei Aufgaben auf dem Tablet oder auf Arbeitsblättern. Dabei sammeln sie Informationen über Piratinnen und Piraten, basteln, lernen Seemannsknoten kennen und vieles mehr. Zum Schluss findet die Schulklasse gemeinsam einen Piratenschatz und erhält zur Anerkennung eine Urkunde als »Büchereipiraten der Meisterklasse«.

Checkbox MedienkomP@ss

Informieren und Recherchieren + Anwenden und Handeln

Ich kann:

Informationen suchen und finden.

verschiedene Quellen, Formate und Instrumente bei der Suche nutzen.

gewonnene Informationen und Daten verstehen, auswerten und verwenden.

grundlegende (digitale) Werkzeuge und Anwendungen einsetzen und nutzen.

Lernangebote und Arbeitsumgebungen kennenlernen und für den eigenen Bedarf nutzen und anpassen.

Lösungswege entwickeln und die Ergebnisse mit anderen teilen.