Mission magisches Tagebuch: Mobbing ist so gemein! Ein Anti-Mobbing-Workshop für die Grundschule. Die drei Freunde Klara, Keks und Matte haben ein magisches Tagebuch.

Ein Anti-Mobbing-Workshop für die Grundschule

Wer 4. Klasse

Ort Ihre Schule

Dauer 3 – 4 Schulstunden (nach Absprache)

Mission magisches Tagebuch: Mobbing ist so gemein! Ein Anti-Mobbing-Workshop für die Grundschule Die drei Freunde Klara, Keks und Matte haben ein magisches Tagebuch. Damit helfen sie anderen Kindern, wenn es ihnen schlecht geht. Sie können aus dem Tagebuch Stimmen von anderen Kindern hören, die über ihre Ängste, Krisen und Probleme sprechen. Die drei Freunde gründen den Club des magischen Tagebuchs und lösen in jeder Folge einen neuen Fall. In der ersten Folge geht es um Ole. Er wird gemobbt und wendet sich an den Club des magischen Tagebuchs. Gemeinsam finden sie heraus, was Mobbing ist, warum gemobbt wird und was Ole dagegen tun kann. Anhand des Podcasts von planet schule entscheiden Schüler:innen, was sie gegen Mobbing tun können. Der Workshop sensibilisiert für Mobbingauslöser- und Situationen und baut spielerisch Handlungskompetenzen auf. Die Kinder sammeln Ideen, Tipps und Tricks, sich gegen Mobbing zu wehren und ein mobbingfreies Miteinander zu gestalten. „Mission magisches Tagebuch“ ist ein spannender, lebendiger und lustiger Podcast mit alltagsnahen Tipps zu den Sorgen und Nöten von Kindern. Zu diesem Podcast gibt es begleitende, didaktische Materialien für Schule und Unterricht.

Informieren und Recherchieren + Anwenden und Handeln

kommunizieren und kooperieren und mich gegen Cybermobbing einsetzen.

mich richtig verhalten und die Rechte anderer achten.

erkennen, wenn Inhalte und Ansprachen im Internet nicht für mich geeignet sind.

ungeeignete, mir unangenehme Inhalte melden, beenden, verlassen.

an der digitalen Welt aktiv teilnehmen.