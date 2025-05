Dschungeltour im SWR Funkhaus Mainz

Mit der Dschungelkarte in der Hand gelingt das Entschlüsseln der spannenden Fernseh- und Radiostationen im SWR Funkhaus in Mainz.

Kurzprofil

Medien erleben – SWR Dschungeltour

Wer 3. – 6. Klasse

Ort Ihre Schule

Teilnehmende eine Schulklasse + betreuende Lehrkräfte

Dauer 2 Tage (plus ein digitales Vorgespräch)

Inhalt

Mit der Dschungelkarte in der Hand gelingt das Entschlüsseln der spannenden Fernseh- und Radiostationen im SWR Funkhaus in Mainz. Die Dschungeltour ist eine Abenteuerreise durch die Medienwelt und setzt auf das Teamplay der ganzen Klasse: alle bringen ihre Stärken mit ein. Schein und Wirklichkeit wollen mit allen Sinnen erfahren werden. So erleben die Kinder u.a. Maske und Kulisse zum Anfassen, sie interviewen die SWR Mitarbeitenden auf den Fluren und wirken an einer eigenen Podcastfolge mit.

Checkbox MedienkomP@ss

Informieren und Recherchieren + Anwenden und Handeln

Ich kann:

beschreiben und begründen, welche Medien ich nutze. beschreiben, wie Medienangebote entstehen.

die Absicht und Wirkung von Medien erklären.