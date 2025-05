per Mail teilen

Sich im Internet zu bewegen und Apps zu nutzen, ist auch in der Schule mittlerweile Alltag – wir helfen mit Tipps zum Datenschutz.

Kurzprofil

Datemschutz-Workshop

Wer 3. – 6. Klasse

Ort Workshop in der Schule

Inhalt

Online-Lernen und digitale Unterrichtsformen bieten neue Möglichkeiten, aber auch Risiken. Worauf muss ich bei meinem Smartphone achten und bei welchen Apps lauern Gefahren?

Was mache ich, wenn andere mich fotografieren oder filmen und ich das nicht möchte? Wieso sind so viele Spiele im Internet vermeintlich gratis? Und was hat Künstliche Intelligenz mit meinen Hausaufgaben zu tun?

Digitale Spurensuche

Wir wollen deshalb gemeinsam mit den Schüler:innen entdecken:



Und was ist das überhaupt: das Internet?

Was weiß und macht ein Smartphone so alles?

Was wollen diese Cookies von mir wissen und warum ist es wichtig, dass man vorsichtig ist im Umgang mit dem Internet?

Wo muss ich die Rechte von anderen beachten und was darf ich im Internet veröffentlichen?

Ablauf des Moduls

Gemeinsam finden wir heraus, was die Kinder im Internet und mit Apps unternehmen und erleben. Wichtige Verhaltensregeln werden erklärt und besprochen. Dazu gehört die Bedeutung von Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild, aber auch eine Sensibilisierung für verdächtige oder riskante Apps und Online-Dienste.

Checkbox MedienkomP@ss

Informieren und Recherchieren + Anwenden und Handeln

Ich:

weiß, wie ich mich richtig verhalte, damit niemand zu viel über mich erfährt und meine Arbeitsergebnisse geschützt sind.

beachte den Datenschutz und gehe verantwortungsvoll mit den Daten anderer um..

Ein Angebot des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

