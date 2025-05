Eltern-Kind-Workshop: Gemeinsam anders lernen

per Mail teilen

Wie lange darf gezockt werden? Welche Inhalte im Netz sind in Ordnung, welche nicht und warum? Wieso dürfen die Großen ständig am Smartphone hängen, die Kleinen aber nicht?

Gemeinsam anders lernen

Wer Schulkinder (3. – 6. Klasse) und je ein Elternteil

Teilnehmende 5 bis 10 Tandems, max. 20 Personen

Ort Ihre Schule

Dauer Nachmittagsveranstaltung, 3 Stunden

Besonderheit inhaltliche Schwerpunkte nach Absprache

Inhalt

Mit den Workshops »Gemeinsam anders lernen« unterstützt die Verbraucherzentrale Familien dabei, Kontroversen zur Mediennutzung gemeinsam zu lösen und einvernehmliche Absprachen zu treffen. Das Besondere: In den Tandem- Workshops erarbeiten ein Elternteil und ein Kind gemeinsam, wie Mediennutzung richtig und vor allem frustrationsfrei geregelt werden kann. Sie lernen, die Perspektive des anderen besser zu verstehen und verständigen sich auf Lösungen für Streitpunkte. Begleitet werden sie dabei von einer medienpädagogischen Fachkraft. Die Workshops dauern je drei Stunden.

Informieren und Recherchieren + Anwenden und Handeln

Wir können:

die Standpunkte der jeweils anderen Seite verstehen

gemeinsam Regelungen für Mediennutzung zuhause festlegen

unseren Umgang mit Medien und Geräten sicher gestalten