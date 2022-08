Medienstarke Online-Seminare

Der Zweite Weltkrieg – ein Thema für die Grundschule



Die Doku-Drama-Serie „Der Krieg und ich“ erzählt in acht Filmen kindgerecht die Geschichten junger Protagonist:innen während des Zweiten Weltkriegs. Die Filme schildern die Geschehnisse in Europa aus der Sicht der Kinder und stellen deren Erleben in den Vordergrund.



Zu den Filmen liegt auf planet-schule.de ausführliches Unterrichtsmaterial vor: für die Grundschule (ab Klasse 4), für Sek I und für Schüler:innen mit Förderbedarf. Auch zum Einsatz filmischer Mittel gibt es Arbeitsmaterialien. In der Fortbildung lernen die Teilnehmenden Filme und Unterrichtsmaterialien kennen.



Digitales Sonderheft "Der Krieg und ich"

Referentin Ursi Zeilinger, SWR Planet Schule

Wann 19.10.22, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort online

Wer Lehrkräfte Grundschule und alle Bildungsinteressierten