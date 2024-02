Aus unterschiedlichen Blickwinkeln werden aktuelle Fragen der Medienpädagogik in Vorträgen und Arbeitsgruppen diskutiert. Einen breiten Raum nimmt die Präsentation verschiedenster medienpädagogischer Projekte und Ansätze ein. Jährlich im März an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Stuttgart-Hohenheim. mehr