Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. - 4. Klasse

Die Schüler*innen erwerben Kompetenzen im Umgang mit den eigenen Daten, lernen "privat" und "öffentlich" zu unterscheiden und erfahren, was mit ihren Daten alles passieren kann. Es kann bildungsplankonform in den Fächern Deutsch und Sachunterricht verortet werden. Bei einem Vertiefungsmodul geht es vor allem um Apps und Passwörter. Die Schüler werden beim Umgang mit Smartphones, Tablets etc. für einen behutsamen Umgang mit persönlichen Daten sensibilisiert.

Wann nach Absprache

Dauer 4 Schulstunden

Voraussetzung Internetzugang

Projektpartner LMZ Baden-Württemberg