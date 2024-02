Die Aktion Jugendschutz (ajs) ist die landesweit tätige Fachstelle für den Kinder- und Jugendschutz in Baden-Württemberg. Sie setzt sich für die Stärkung, den Schutz und die Rechte von Heranwachsenden ein. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien ist wichtig für die Teilhabe in unserer Gesellschaft. Jugendmedienschutz und Medienpädagogik sind ein Schwerpunkt unserer Arbeit.



Wir bieten neben Fachfortbildungen, Veranstaltungen für Eltern und Familien an. Das medienpädagogische LandesNetzWerk der ajs steht seit 20 Jahren für Qualität in diesem Feld.



Ansprechpartnerin: Ursula Kluge

Homepage: ajs-bw.de

E-Mail-Adresse: kluge@ajs-bw.de