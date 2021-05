per Mail teilen

Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. und 4. Klasse

Ein Ohrenspitzer-Referent kommt an Ihre Schule und plant mit Ihnen zusammen eine spannende Ohrenspitzer-Unterrichtseinheit rund um das Thema "Medienrechte für Kinder". Diese wird dann gemeinsam in der Klasse durchgeführt. Die Methoden der Zuhörförderung sind dabei vielfältig. Ob Sie hierbei also bspw. ein Hörspiel entwickeln, ein Gedicht vertonen, ein Hörspiel zum Thema aufarbeiten, einen Radiobeitrag umsetzen, ein Hörquiz erfinden oder ein "Sprechendes Bild" erzeugen, können Sie selbst mitbestimmen.

Wann nach Absprache

Dauer 2 Schulstunden plus Vorbereitung

Voraussetzung Internetzugang

Projektpartner Ohrenspitzer / Stiftung MKFS

Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg können sich bis 18.6. für das Schuljahr 2021/22 für insgesamt vier abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten plus einen Elternabend bewerben.