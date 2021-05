per Mail teilen

Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. - 4. Klasse

Geschafft! Ein dreiminütiger Videofilm ist entstanden. Er präsentiert die Filmidee der Kinder mit Blick auf ihre Medienrechte und ist das vorzeigbare Ergebnis, das sie sich gemeinsam erarbeitet haben.

Die Broschüre mit Anleitung, Checkliste und Tipps ist für die Vorbereitung ein hilfreicher Leitfaden, Arbeitsteilung heißt das Zauberwort. Viele Aufgaben warten auf die Klasse, schon bevor der Workshop losgeht. Informationen recherchieren, eine Idee ausarbeiten, das Team für die Interviews zusammenstellen, Storyboard schreiben.

Dann kommt eine SWR Videojournalistin für zwei Tage in die Klasse. Am ersten Tag wird geprobt, gefilmt und diskutiert, am zweiten Tag stehen Schnitt und Reflektion auf dem Programm.

Dauer 2 Schulvormittage

Projektpartner SWR

Vorbereitung Broschüre für den Unterricht

Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg können sich bis 18.6. für das Schuljahr 2021/22 für insgesamt vier abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten plus einen Elternabend bewerben.