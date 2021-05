per Mail teilen

Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. - 4. Klasse

Das Internet ist eine spannende Welt, die Kinder entdecken und verstehen wollen. Sie birgt viele Potenziale, aber auch Risiken, die es zu kennen gilt.

Ob das Surfen im Netz oder das Mitmachen in Sozialen Netzwerken: Wenn man sich im Internet bewegt, muss man auch mit potenziellen Gefahren im Netz umgehen können. In dem Workshop zum Modul "Erste Schritte im Netz – Sicher Surfen" setzen sich die Schüler*innen mit den Möglichkeiten und Funktionsweisen des Internets auseinander und lernen altersgerechte und sichere Internetseiten kennen. Sie erfahren, welche Regeln im Internet zu beachten sind und worauf sie besonders aufpassen müssen. Ziel ist der Aufbau eines Basiswissens, das für die Entwicklung einer altersgerechten Medienkompetenz grundlegend ist. Das Modul kann bildungsplankonform in den Fächern Deutsch und Sachunterricht verortet werden.

Dauer 4 Schulstunden

Besonderheiten Unterrichtsmodul über die Modul- Nummer 59000103 in der Sesam-Mediathek abrufbar

Projektpartner LMZ

Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg können sich bis 18.6. für das Schuljahr 2021/22 für insgesamt vier abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten plus einen Elternabend bewerben.