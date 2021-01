Elli Online: Alles sicher? – Passwörter

Elli lernt, wie wichtig sichere Passwörter sind. (Animationsfilm)

planet-schule.de/x/passwort



Elli Online: Privatsache! – Bilder im Netz

Elli lernt dass es im Internet Regeln gibt, auch beim Gebrauch von Bildern. (Animationsfilm)

planet-schule.de/x/ellibilder



Knietzsche und die Privatsphäre

Privatsphäre gilt in- und außerhalb des Internets und muss beachtet werden. (Animationsfilm)

planet-schule.de/x/knietzscheprivat



Knietzsches Geschichtenwerkstatt - App

Eigene Geschichten erzählen – mit Knietzsche.

planet-schule.de/x/geschichtenwerkstatt



Knietzsche macht Nachrichten (Unterrichtsmaterial)

Nachrichten machen mit Knietzsche - wie entstehen Nachrichten, was bedeuten sie und wie gehen wir mit ihnen um?

planet-schule.de/x/knietzschenachrichtenschule



Top Secret - Webcam Sticker

Durch Aufkleben des Stickers auf die Handy-Kamera schützen sich Kinder aktiv. Sie schließen andere und einen Missbrauch durch die Kamera aus. Bewusst entscheiden sie, für welchen Zweck die Kamera aktiviert wird.

Kostenlos: bmfsfj.de/sticker



Charlie und das Geheimnis der Daten

Der kurze Clip mit einfachen Erklärungen und Tipps kann für den Unterricht heruntergeladen werden. Mit Anwendungsideen für Lehrkräfte. Links führen zu vertiefenden Inhalten.

seitenstark.de/geheimnis-der-daten



Data-Robs, Cookie und die Clouds

Roboter-Figuren erläutern kindgerecht Datenschutz, „Cookies“ und das „Recht am eigenen Bild“. Bereich mit Material für Fachkräfte.

data-kids.de



Wir machen Kinderseiten

Einwilligungen für Veröffentlichung von Kinderfotos und Datenschutzerklärungen in verständlicher Form als PDF.

wir-machen-kinderseiten.de



Datenschutz – Das bleibt privat!

Lernmodul zum richtigen Umgang mit den eigenen Daten und denen der anderen.

internet-abc.de