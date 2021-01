per Mail teilen

Kinder wachsen mit digitalen Medien auf. Das Bedienen und Anwenden ist „kinderleicht“ – doch wie steht es dabei um deren Kinderrechte? Wie begleiten, stärken, aber auch schützen wir sie, wenn es um Privatsphäre, Datenschutz, Teilhabe oder Meinungsfreiheit geht?

Der SWR und die Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg haben ein Bildungsprojekt aufgelegt, das die Medienrechte der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Das Projekt richtet sich an Grundschullehrkräfte, Grundschulkinder und Eltern.

Unser Angebot umfasst zahlreiche Präsenz- und Online-Workshops, die im Schuljahr 2020/21 offen für alle Grundschulen in Baden-Württemberg sind. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne an medienrechte-kinder@SWR.de.

Die Broschüre geht anschaulich auf die einzelnen Rechte ein und verweist auf Tipps und frei zugängliches Unterrichtsmaterial.

Partner

Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg

Landesanstalt für Kommunikation

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Stiftung MKFS

Klicksafe

Aktion Jugendschutz

Landeszentrale für politische Bildung

jugendschutz.net

Planet Schule

SWR Medienstark

Eindrücke

Sind Sie neugierig, wie kreativ die Kinder die Themen umgesetzt haben?

Mediendetektive

Knietzsche macht Nachrichten

Bei den Knietzsche-Workshops an der Sternbergschule Altschweier und an der Schellenbergschule Hüfingen hatten die Schüler*innen viel Spaß beim Erstellen Ihrer eigenen Geschichten. Auch an der Grundschule Murrhardt waren sie mit Feuereifer dabei.